Погода на 23 августа 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 32 градусов

Вода в Черном море у берегов Алушты прогрелась до +26°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 августа на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение. В Севастополе и в южных районах Крыма актуальна чрезвычайная пожарная опасность.

- Тропическая воздушная масса обеспечит на полуострове жаркую и сухую погоду, -утверждают в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем 30...32°.

В Севастополе малооблачно. Днем западный ветер, тепло до 30…32°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +25…+30°, северо-восточный ветер 2-10 м/с. Ясно.

В Евпатории +23…32°, северо-восточный ветер 2-9 м/с. Ясно.

В Керчи +25 …+30 °, восточный ветер 8-12 м/с. Ясно.

В Феодосии +24 …+29°, юго-восточный ветер 2-9 м/с. Ясно.

В Черноморском +25…+29°, северо-восточный ветер 5-11 м/с. Ясно.

В Джанкое +24…+29°, скорость восточного ветра 2-10 м/с. Малооблачно.

В Армянске +23 …+28°, скорость восточного ветра 6-12 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море прогрелась до +25 …+26°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50