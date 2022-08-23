Севастополь установил печальный рекорд по выбросам дельфинов

Зоозащитники спасают дельфинов. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

У берегов Крымского полуострова можно увидеть азовок, афалин и белобочек. Но китообразных с каждым годом становится меньше, поэтому зоозащитники стараются спасти тех, кто по каким-то причинами выбросился на берег. Причем почти половина выбросов приходится на Севастополь, и чтобы результативнее работать Центр «Безмятежное Море» переехал из Судака в город-герой.

- Мы организовали переезд, поскольку Севастополь является наиболее активным районом по выбросам дельфинов (30-40% всех случаев ежегодно). Находясь вблизи ключевых мест работы, мы сможем сделать ее эффективнее, - сообщили в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

Зоозащитники отметили, что первое полугодие 2022 "для нас и дельфинов была похожа на стихийное бедствие. Не смотря на многочисленные выбросы и тяжелые условия работы, в Центра делали все, чтоб помочь своим подопечным, к которым настолько привязывались, что давали имена: Ванюша, Ринато.