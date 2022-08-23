В Крыму и Севастополе за минувшие сутки выявили 540 случаев COVID-19

В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Олег ЗОЛОТО

На территории Республики Крым по состоянию на утро 23 августа выявлено 396 новых случаев COVID-19, 191 098 - с начала пандемии. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 45 пациентов за все время на стационарном лечении находились 60 178 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 410 человек, выздоровевших за весь период - 182 253, - говорится в сообщении.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки на территории города-героя выявили 144 новых случая заболевания COVID-19, 88 145 - с начала пандемии. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

За последние 24 часа в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 20 человек. Выписаны 27 пациентов.

- На данный момент в больницах находятся 136 пациентов, из них 116 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Смертей за минувшие сутки от коронавируса не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что Минздрав вернул антиковидные меры в больницы и поликлиники Крыма. На входе в лечебные учреждения снова будут измерять температуру и следить за масками.

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