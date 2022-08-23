Почти 4000 школьников Крыма станут участниками проекта «Билет в будущее»

Фото: «Билет в будущее»

В октябре начинаются профориентационные мероприятия в крымских учебных заведениях. В них примут участие 3946 школьников полуострова. Детям расскажут о разных профессиях, проведут специальные уроки и практические задания на базе предприятий региона.

Для работы в проекте «Билет в будущее» пройдет повышение квалификации для 66 учителей Крыма. Они станут педагогами-навигаторами. Первый всероссийский профориентационный урок для школьников региона запланировано провести с 1 по 15 октября. Участниками мероприятий станут учащиеся 6-11 классов.

Сначала им в несколько этапов предложат пройти онлайн-тестирование, которое покажет, какие специальности подходят конкретному ребенку. Дальше состоятся профессиональные пробы. Таким образом дети смогут углубиться в разные профессии, что в будущем поможет с выбором специальности.

В 2021 году профориентацию прошли 5961 школьник. Ребята учились готовить кофе, сервировать столы, работать на кассовом аппарате, рассчитывать клиентов, обращаться с программой 1С, оформлять первичную документацию, оценивать экономическое положение разных стран, работать химиком, делать прически, создавать мобильный калькулятор.

В этом году школьники смогут попробовать себя как минимум в 40 разных профессиях - педагог, бухгалтер, экономист, электромонтажник, повар, банковский служащий, медик, архитектор и т.д.

Напомним, с сентября 2021 года цифровым ядром проекта «Билет в Будущее» официально является электронная онлайн-платформа BVBINFO.RU, поддерживаемая оператором Проекта - Фондом Гуманитарных Проектов, утвержденным поручением Президента Российской Федерации.