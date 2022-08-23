Председателя ТСЖ в Евпатории осудят за демонтированный пандус в доме, где живут инвалиды

На этаже всего семь ступенек, но преодолеть такой путь в инвалидной коляске без пандуса невозможно. Фото: Юрий Обозенко

Председатель ТСЖ в Евпатории пойдет под суд за демонтированный пандус в подъезде дома, где проживают инвалиды-колясочники. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

Напомним, ранее в соцсетях распространилась информация о том, что 66-летняя мама с 39-летней дочкой, которые обе являются инвалидами, оказались заблокированы в собственной квартире из-за демонтированного деревянного пандуса, установленного в подъезде дома. Люди неоднократно обращались в товарищество собственников недвижимости, однако безрезультатно. На публикации обратили внимание в органах, после чего было проведено расследование.

- [Председателем] были организованы работы по восстановлению этой конструкции, предназначенной для обеспечения беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможностями к своему жилищу, общему имуществу многоквартирного дома и в целом - передвижения за его пределами, - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела завершено. Сейчас материалы находятся на рассмотрении у прокуратуры, после чего будут направлены в суд.

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