Стала известна причина пожара в симферопольском ТЦ «Гагаринский»

Фото: 82.mchs.gov.ru

Причиной сегодняшнего пожара в симферопольском ТЦ «Гагаринский» стало возгорание электроприборов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

Напомним, первыми об инциденте сообщили очевидцы. Как уточнили в ведомстве, информация о возгорании поступила в 08.05 утра. Сообщалось о задымлении в подсобном помещении кафе быстрого питания, расположенного в четырехэтажном здании торгового центра на улице Набережная, 75.

- Произошло загорание электроприборов в подсобном помещении на первом этаже кафе. Угрозы распространения пожара нет. Площадь пожара составила два квадратных метра, - говорится в сообщении.

Кроме того, было эвакуировано пять человек. К 08.38 пожар ликвидировали.

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