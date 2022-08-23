Новые опоры освещения оказались посреди отремонтированных тротуаров по улицам Парковая и Спортивная в пгт. Аграрное. Фото: Народный Фронт | Республика Крым

В Аграрном под Симферополем установили четыре столба посреди отремонтированных тротуаров на улицах Парковая и Спортивная. Об этом сообщили в Общероссийском народном фронте в Республике Крым.

- В Министерстве транспорта, выступавшем заказчиком ремонта дороги <...>, объяснили, что во время проектирования работ этих опор просто не было. И, по идее, местные власти должны были в ручном режиме отрегулировать этот вопрос с ресурсоснабжающей организацией, - говорится в сообщении.

Однако работы были проведены, а по их окончании опоры оказались посреди новых тротуаров. Само их присутствие посреди пешеходной зоны, конечно, вызывает немало вопросов, но если обычные пешеходы их еще могут миновать, то маломобильным гражданам сделать это будет весьма затруднительно.

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