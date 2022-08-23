В Крыму утонули три десятка человек с начала 2022 года Фото: Анна КИРИЕНКО

В Крыму с начала текущего года утонули 34 человека. Удалось спасти жизни 17 жителям полуострова.

- Печальная статистика свидетельствует, что в нашей стране ежегодно вода уносит более 10 тысяч человеческих жизней. С начала 2022 года на территории Крыма уже произошло 45 происшествий на водных объектах, погибло 34 человека, спасено 17 человек, - сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Ранее сообщалось, что в поселке Николаевка Симферопольского района 3-летняя девочка утонула в бассейне. По версии родственницы, упавшего в воду ребенка сразу же кинулись спасать родные. Но, к сожалению, для смерти маленькой девочки схватило нескольких секунд.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50