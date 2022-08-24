Погода на 24 августа 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 33 градусов

Черное море прогрелось до +26°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

24 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение. В Севастополе и в южных районах Крыма актуальна чрезвычайная пожарная опасность.

- В среду без осадков, в четверг и пятницу в дневное время за счет развития внутримассовой конвекции местами пройдут кратковременные грозовые дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем 31...33°.

В Севастополе малооблачно. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло до 31…33°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +26…+30°, северо-восточный ветер 5-12 м/с. Ясно.

В Евпатории +24…33°, северо-восточный ветер 7-14 м/с. Ясно.

В Керчи +25 …+29 °, северо-восточный ветер 7-11 м/с. Ясно.

В Феодосии +24 …+31°, юго-восточный ветер 2-9 м/с. Ясно.

В Черноморском +25…+29°, северо-восточный ветер 10-15 м/с. Ясно.

В Джанкое +25…+31°, скорость восточного ветра 5-12 м/с. Ясно.

В Армянске +25 …+29°, скорость восточного ветра 5-14 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +25 …+26°.

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