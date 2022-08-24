В Крыму изменили движение электричек 30 и 31 августа 2022

Электрички - популярный вид общественного транспорта на Крымском полуострове.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Крыму часть пригородных поездов будет перевозить гостей и жителей Крыма по обновленному графику.
- 30 и 31 августа 2022 года изменяется расписание движения некоторых пригородных поездов, - сообщили в пресс-службе ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания), отметив, что правки пришлось внести из-за ремонтно-путевых работ на станции Ефремовская.
Расписание подкорректировано у электричек, которые проезжают станцию Джанкой.
Фото: скрин страницы ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK
Фото: скрин страницы ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK
Фото: скрин страницы ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK
Нужно отметить, что последствия инцидента, произошедшего 16 августа, крымские железнодорожники устранили в кратчайшие сроки.
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