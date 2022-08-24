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Общество24 августа 2022 5:08

В Крыму изменили движение электричек 30 и 31 августа 2022

Железнодорожники ведут ремонтно-путевые работы
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Электрички - популярный вид общественного транспорта на Крымском полуострове.

Электрички - популярный вид общественного транспорта на Крымском полуострове.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму часть пригородных поездов будет перевозить гостей и жителей Крыма по обновленному графику.

- 30 и 31 августа 2022 года изменяется расписание движения некоторых пригородных поездов, - сообщили в пресс-службе ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания), отметив, что правки пришлось внести из-за ремонтно-путевых работ на станции Ефремовская.

Расписание подкорректировано у электричек, которые проезжают станцию Джанкой.

Фото: скрин страницы ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

Фото: скрин страницы ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

Фото: скрин страницы ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

Фото: скрин страницы ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

Фото: скрин страницы ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

Фото: скрин страницы ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

Нужно отметить, что последствия инцидента, произошедшего 16 августа, крымские железнодорожники устранили в кратчайшие сроки.

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