Город Саки вошел в топ-10 направлений для лечения и отдыха в сентябре

Крымский курорт привлекает отдыхающих озерами с лечебной грязью.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Город Саки занял почетную третью строчку в рейтинге самых востребованных мест для оздоровления в бархатный сезон, который обнародовали эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.
- Больше всего туристов для восстановления здоровья едет в Сочи и Кисловодск. В этих бальнеологических курортах можно забронировать отель или квартиру за три — три с половиной тысячи рублей в сутки в сентябре, - сообщили аналитики, отметив, что спрос на отдых в бархатный сезон увеличился на 67 %, если сравнивать с осенью 2021.
Топ-10 популярных направлений для лечения и отдыха в бархатный сезон (средняя стоимость в рублях ночи):
- Сочи, 3469
- Кисловодск, 2599
- Саки, 2925
- Зеленоградск, 4995
- Пицунда, 3755
- Соль-Илецк, 2197
- Тюмень, 2446
- Горячий Ключ, 2366
- Яровое, 4595
- Избербаш, 6043.
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