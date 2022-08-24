Город Саки вошел в топ-10 направлений для лечения и отдыха в сентябре

Крымский курорт привлекает отдыхающих озерами с лечебной грязью. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Город Саки занял почетную третью строчку в рейтинге самых востребованных мест для оздоровления в бархатный сезон, который обнародовали эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.

- Больше всего туристов для восстановления здоровья едет в Сочи и Кисловодск. В этих бальнеологических курортах можно забронировать отель или квартиру за три — три с половиной тысячи рублей в сутки в сентябре, - сообщили аналитики, отметив, что спрос на отдых в бархатный сезон увеличился на 67 %, если сравнивать с осенью 2021.

Топ-10 популярных направлений для лечения и отдыха в бархатный сезон (средняя стоимость в рублях ночи):

- Сочи, 3469

- Кисловодск, 2599

- Саки, 2925

- Зеленоградск, 4995

- Пицунда, 3755

- Соль-Илецк, 2197

- Тюмень, 2446

- Горячий Ключ, 2366

- Яровое, 4595

- Избербаш, 6043.

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