В Севастополе нашли сбежавшего из поликлиники 7-летнего мальчика

Фото: УМВД по городу Севастополю

Севастопольские полицейские за несколько часов отыскали и вернули матери сбежавшего 7-летнего сына, сообщили в УМВД города-героя.

В 14.00 часов 23 августа, оставшись ненадолго без присмотра, голубоглазый баловник выбежал из детской поликлиники, куда пришел с родительницей, сел в троллейбус и уехал в неизвестном направлении.

- Попытка мамы самостоятельно разыскать ребенка не увенчалась успехом и она обратилась в полицию, - говорится в сообщении.

Позже ребенка, перебегавшего дорогу в районе улицы Вакуленчука, случайно увидела Наталья Карижская. Женщина вспомнила, что видела фото мальчика в ориентировке розыска и обратилась в полицию. Благодаря неравнодушию крымчанки, 7-летний озорник был в тот же день возвращен родительнице.

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