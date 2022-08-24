Команды дошкольных образовательных учреждений были награждены по номинациям «Знак качества», «Шаг вперед», «Успешный вектор сотрудничества» и другим. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Определены лучшие дошкольные образовательные учреждения Симферополя, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- 23 августа <...> состоялась секция руководителей дошкольных образовательных учреждений <...> , в рамках которой были подведены итоги 2021-2022 образовательного года и выстроены ориентиры работы дошкольных педагогических команд в новом образовательном году, - говорится в сообщении.

По итогам года были награждены команды дошкольных образовательных учреждений по номинациям:

- «Знак качества» - по итогам постлицензионного контроля - МБДОУ №№: 86, 95, 97;

- «Шаг вперед» - МБДОУ №№: 1, 13, 18, 21, 51;

- «Успешный вектор сотрудничества» - Средняя общеобразовательная школа-детский сад комбинированного вида №6 с углубленным изучением английского языка, МБОУ СОШ ДС №36, МБОУ СОШ ДС №37;

- «Активная жизненная позиция» - МБДОУ №№ 14, 27, 54, 55, 97, 100, 101;

- «Лучшее дошкольное образовательное учреждение 2022 года!» - МБДОУ №№: 3, 4, 9, 10, 11, 27, 30, 37, 40, 45, 49, 55, 56, 58, 60, 77, 78, 79, 82, 85, 98, 102, 103, 105, 106.

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