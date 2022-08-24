В Крым доставят ковчег с мощами святого Сергия Радонежского 26 августа

Фото: crimea-eparhia.ru

В Крым и Севастополь доставят ковчег с мощами святого Сергия Радонежского, сообщили в пресс-службе Крымской Митрополии Русской Православной Церкви.

Торжественная встреча ковчега состоится 26 августа в 11.00 у собора святого благоверного князя Александра Невского в крымской столице, после этого в соборе проведут молебн.

- Каждые полтора часа будут совершаться молебны с акафистом преподобному Сергию Радонежскому. В 16.00 - всенощное бдение, - говорится в сообщении.

27 августа в 08.00 - Архиерейская Божественная литургия и молебен Ковчег со святыми мощами будет пребывать в соборе святого благоверного князя Александра Невского до 14.00 часов. В 16.00 часов ковчег будут встречать в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе.

Ранее сообщалось, что город Саки вошел в топ-10 направлений для лечения и отдыха в сентябре. Крымский курорт уступил пальму первенства Сочи и Кисловодску.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50