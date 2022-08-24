В Крыму на утро 24 августа выявлено 405 новых случаев COVID-19

Фото: sev.gov.ru

По состоянию на утро 24 августа в Республике Крым выявлено 405 случаев новой коронавирусной инфекции, 191 503 - с начала пандемии. Такие данные приводит республиканский Минздрав.

- За истекшие сутки госпитализировано 49 пациентов за все время на стационарном лечении находились 60 227 человек, - говорится в сообщении.

Также за последние 24 часа в республике от коронавируса выздоровели 333 человека, 182 586 - с начала пандемии. Летальных исходов не зафиксировано.

Данные Минздрава

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе-герое зафиксировали 137 новых случаев заболевания COVID-19, 88 282 - с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 8 человек. Выписаны 18 пациентов. На данный момент в больницах находятся 139 пациентов, из них 120 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки в Севастополе от коронавируса умер один человек в возрасте 68 лет.

Ранее сообщалось, что Минздрав вернул антиковидные меры в больницы и поликлиники Крыма. На входе в лечебные учреждения снова будут измерять температуру и следить за масками.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50