В Судаке спасли девушку, застрявшую в машине после ДТП с фонарным столбом

Фото: mchs.rk.gov.ru
Вчера, 23 августа, в Судаке водитель «ВАЗа» врезался в фонарный столб, в результате чего пассажирку зажало внутри салона. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.
Фото: mchs.rk.gov.ru
Об инциденте стало известно в 23.40, на место выехали спасатели МЧС, скорая и ГИБДД.
- По прибытии к месту стало известно, что водитель легкового автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и допустил столкновение с фонарным столбом. В результате ДТП пассажирка оказалась зажата в автомобиле, - говорится в сообщении.
Крымские спасатели помогли пострадавшей выбраться из салона легковушки и транспортировали в машину «скорой».
Напомним, вчера в ДТП на «Тавриде» с участием легковушки пострадали три человека. Машина в результате столкновения получила значительные повреждения.
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