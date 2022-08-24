В Судаке спасли девушку, застрявшую в машине после ДТП с фонарным столбом

Фото: mchs.rk.gov.ru

Вчера, 23 августа, в Судаке водитель «ВАЗа» врезался в фонарный столб, в результате чего пассажирку зажало внутри салона. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Фото: mchs.rk.gov.ru

Об инциденте стало известно в 23.40, на место выехали спасатели МЧС, скорая и ГИБДД.

- По прибытии к месту стало известно, что водитель легкового автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и допустил столкновение с фонарным столбом. В результате ДТП пассажирка оказалась зажата в автомобиле, - говорится в сообщении.

Крымские спасатели помогли пострадавшей выбраться из салона легковушки и транспортировали в машину «скорой».

Напомним, вчера в ДТП на «Тавриде» с участием легковушки пострадали три человека. Машина в результате столкновения получила значительные повреждения.

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