В Судаке уложили 1 320 метров труб для коллектора

Всего к настоящему времени компания-подрядчик выполнила укладку 1 320 метров труб Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Судаке к настоящему дню компания-подрядчик выполнила укладку 1 320 метров труб для водоотведения всероссийского образовательного форума «Таврида АРТ». Работы выполняет компания «Сантехнефтегаз».

- На данный момент выполнено укладка трубопровода в количестве 1320 метров, установка трех КНС. На данный момент выполняются работы по автоматизации и устройству насосных станций, - цитирует КИА директора по строительству «Сантехнефтегаз» Дениса Севастьянова.

Ранее сообщалось, что канализационно-очистные сооружения «Южные», которые должны решить проблему очистки сточных вод для значительной части Севастополя, планируется достроить к концу 2024 года.

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