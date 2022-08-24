Фото: Юрий Гоцанюк/tg

Дорогу на Ялту через гору Ай-Петри отремонтируют за три миллиарда рублей за два года, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на совещании в Бахчисарае.

- Дорога Бахчисарай - Ялта через Ай-Петри у нас в плане, там объем средств - три миллиарда рублей. Мы выехали, посмотрели. Ремонт - я думаю, мы в эту сумму уложимся… Полосность расширяться не будет, вопрос ставим так, чтобы сделать эту дорогу за два года, - сообщил Аксенов.

Фото: Юрий Гоцанюк/tg

Дорога местами получила значительные повреждения во время обильных осадков в начале августа - вода размыла грунт под дорожным полотном, обвалились подпорные стены. Проезд по дороге запрещен еще с февраля 2020 года после схода оползня. Глава Крыма уточнил, что в процессе ремонта увеличивать число полос не намерены.

Фото: Юрий Гоцанюк/tg

Ранее сообщалось, что мост в Инкермане отремонтируют до конца года. Реконструкция путепровода ведется с опережением графика.

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