Погода на 25 августа 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 32 градусов

Черное море прогрелось до плюс 27 градусов тепла. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

25 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение. В Севастополе актуальна чрезвычайная пожарная опасность.

- Сохранится жаркая погода, благодаря тропической воздушной массе. В дневные часы пройдут кратковременные грозовые дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха днем 29...31°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. , тепло до 30…32°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +26…+29°, восточный ветер 5-15 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +25…29°, северо-восточный ветер 5-15 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +25 …+30 °, северо-восточный ветер 8-14 м/с. Малооблачно.

В Феодосии +25 …+30°, северо-восточный ветер 2-10 м/с. Малооблачно.

В Черноморском +25…+28°, северо-восточный ветер 8-16 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +25…+29°, скорость восточного ветра 6-15 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +25 …+29°, скорость восточного ветра 10-17 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море прогрелась до +24 …+27°.

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