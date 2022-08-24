В Крыму осудят застройщиков, обманувших дольщиков на 103 миллиона рублей

Фото: МВД по РК

В Крыму завершили расследование резонансного уголовного дела против застройщиков, подозреваемых в мошенничестве при долевом строительстве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- Мошенники путем обмана привлекали денежные средства граждан под предлогом участия в долевом строительстве многоквартирных домов и гаражей на территории г. Феодосии, не имея при этом реальной возможности исполнить в полном объеме взятые на себя обязательства, - говорится в сообщении.

Признаны в качестве потерпевших 61 житель разных регионов России, в том числе Крыма. Ущерб оценен в 103 миллиона рублей. В процессе расследования дела на имущество обвиняемых стоимостью 210 миллионов рублей наложен арест. Дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что в Севастополе старики с деменцией переписали на полицейских шесть квартир, думая, что снимаются в ролике о борьбе с мошенниками. Пенсионеры на камеру писали, как им казалось, мнимые доверенности о продаже квартир, а уже спустя час в силу диагнозов забывали об этом.

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