Появилось красивое видео рассвета на Южном берегу Крыма в конце августа 2022

Восход солнца на ЮБК. Фото: Андрей Бачурин/VK

Крымский полуостров привлекает к себя внимание туристов природными красотами.

Особенно восхитителен Южный берег Крыма, где есть и Черное море, и Крымские горы.

- 25 августа. Восход на плато Ай-Петри, - так автор назвал свое видео, которое разместил в соцсети.

Со смотровой площадки канатной дороги «Мисхор- Ай-Петри» открываются чудные виды на Большую Ялту, над которой встает Солнце.

День будет знойным. Нужно поторопится выйти на улицу, чтобы сполна насладиться утренней прохладой и свежестью.

- Благодаря тропической воздушной массе сохранится жаркая погода, - сообщили синоптики Крымского гидрометеоцентра.

Днем столбик термометра запросто преодолеет отметку в плюс 30 градусов.

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