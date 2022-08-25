Жителю Севастополя грозит штраф за дискредитацию армии РФ Фото: Артем КИЛЬКИН

Администратору паблика о Севастополе грозит до 50 тысяч рублей штрафа за дискредитацию армии России, сообщили в пресс-службе УМВД по городу-герою.

- В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет сотрудники полиции выявили на странице одного из пользователей в социальной сети публикации, дискредитирующие вооруженные силы РФ, - говорится в сообщении.

Нарушителем оказался 30-летний местный житель, который администрирует аккаунт в одной из социальных сетей. Он размещал оскорбительные высказывания и иную информацию, направленную на дискредитацию военнослужащих ВС РФ. В ближайшее время собранные материалы будут переданы в суд для рассмотрения.

Ранее КП-Крым писала, что крымчанку обвинили в хранении оружия из-за старого дедушкиного обреза. Жительница Керчи нашла ружье случайно, теперь ей грозит колония.

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