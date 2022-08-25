В Крыму на утро 25 августа выявили 418 случаев заболевания COVID-19

В Крыму реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Олег ЗОЛОТО

В Крыму за минувшие сутки выявили 418 случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 191 921. Такие данные приводит Минздрав республики.

- За истекшие сутки госпитализировано 73 пациента за все время на стационарном лечении находились 60 300 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 332 человека, выздоровевших за весь период - 182 918, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе выявлено 144 новых случая заболевания COVID-19, с начала пандемии - 88 426. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 11 человек. Выписаны 15 пациентов. На данный момент в больницах находятся 144 пациента, из них 128 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Кроме того, за последние 24 часа в городе умер один человек в возрасте 85 лет.

Ранее Минздрав вернул антиковидные меры в больницы и поликлиники Крыма. На входе в лечебные учреждения снова будут измерять температуру и следить за масками.

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