В Крыму появились коровы одной из редких пород - Калмыцкой

Фото: msh.rk.gov.ru

В конце июня крымский фермер закупил 260 голов овец и 125 голов крупного рогатого скота породы Калмыцкая. Животные прекрасно адаптировались к крымским условиям, в настоящее время они находятся в открытом загоне.

- На новом месте в хозяйстве уже появились новорожденные телята. Калмыцкая порода коров - это одна из самых первых пород азиатского происхождения. Ее завезли в Прикаспийские степи в 17 веке. Главное отличие данной породы - это долголетие, выносливость к перепадам температуры, крепкая структура тела и быстрый набор веса, - сообщили в пресс-службе Минсельхоза Республики Крым.

Отмечается, что в текущем году поголовье мясного скота в сельхозорганизациях полуострова увеличилось в 2,3 раза, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

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