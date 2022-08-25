Суд в Крыму оштрафовал москвича на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ

Жителя Москвы в Крыму приговорили к штрафу за дискредитацию армии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд в Евпатории оштрафовал москвича на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ, сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

- Мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь на территории санатория в Евпатории в присутствии посторонних лиц допустил публичные высказывания, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ, - говорится в сообщении.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Ранее сообщалось, что администратору паблика о Севастополе грозит до 50 тысяч рублей штрафа за дискредитацию армии России. Нарушителем оказался 30-летний местный житель.

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