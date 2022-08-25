Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 августа 2022 8:23

Суд в Крыму оштрафовал москвича на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ

Будучи пьяным, мужчина допустил публичные высказывания, направленные на дискредитацию вооруженных сил
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Жителя Москвы в Крыму приговорили к штрафу за дискредитацию армии

Жителя Москвы в Крыму приговорили к штрафу за дискредитацию армии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд в Евпатории оштрафовал москвича на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ, сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

- Мужчина в состоянии алкогольного опьянения, находясь на территории санатория в Евпатории в присутствии посторонних лиц допустил публичные высказывания, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ, - говорится в сообщении.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

Ранее сообщалось, что администратору паблика о Севастополе грозит до 50 тысяч рублей штрафа за дискредитацию армии России. Нарушителем оказался 30-летний местный житель.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50