Реконструкцию канализационных очистных сооружений в Судаке завершат к концу года

Фото: mstroy.rk.gov.ru

Реконструкцию канализационных очистных сооружений и строительство инженерных сетей в Судаке намерены завершать к концу года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства и архитектуры Республики Крым.

- Строительство напорного коллектора и насосной станции стоимостью 257 миллионов рублей планируется завершить к концу 2022 года. В настоящее время строительная готовность 96%. Строительство водовода стоимостью 932 миллиона рублей планируется завершить к концу 2022, сейчас он готов на 53%, - говорится в сообщении.

Также будет проведена реконструкция канализационных очистных сооружений в поселке Миндальное. На работы потратят 3 миллиарда 241 миллион рублей. Объект должен быть готов к концу 2023 года. В настоящее же время ведутся подготовительные работы, к строительству приступят коцу текущего года.

Ранее сообщалось, что в Судаке к настоящему дню компания-подрядчик выполнила укладку 1 320 метров труб для водоотведения всероссийского образовательного форума «Таврида АРТ». Сейчас выполняются работы по автоматизации и устройству насосных станций.

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