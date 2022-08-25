В Симферополе организовали подвоз воды из-за масштабного отключения

Часть крымской столицы осталась без воды до завтрашнего дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Часть Симферополя до завтрашнего дня осталась без воды, ввиду этого в городе организован ее подвоз. Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Ранее КП-Крым писала, по каким адресам краны будут сухими. Ограничения будут действовать до 13.00 часов 26 августа.

Подвоз воды организован по адресам:

- улица С.Ценского/улица Турецкая 09.00-11.00;

- улица Самокиша/улица Севастопольская 09.00-11-00;

- улица Крылова/улица Футболистов + Садик 09.00-11.00;

- улица Батурина, 58 11.30-13.30;

- улица Красноармейская/улица Чехова 11.30-13.30;

- улица Чехова/улица Полигонная 11.30-13.30;

- улица Крылова/улица Красноармейская 14.00-16.00;

- улица Козлова/улица Караимская 14.00-16.00;

- улица Жидкова, 76 14.00-16.00;

- улица С.Ценского/улица Турецкая 16.30-17.30;

- улица Самокиша/улица Севастопольская 16.30-17.30;

- улица Крылова/улица Футболистов 16.30-17.30;

- улица Чехова/улица Полигонная 18.00-19.00;

- улица Батурина, 58 18.00-19.00;

- улица Козлова/улица Караимская 18.00-19.00.

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