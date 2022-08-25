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Общество25 августа 2022 9:38

В Симферополе организовали подвоз воды из-за масштабного отключения

Часть крымской столицы осталась без воды до завтрашнего дня
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Часть крымской столицы осталась без воды до завтрашнего дня

Часть крымской столицы осталась без воды до завтрашнего дня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Часть Симферополя до завтрашнего дня осталась без воды, ввиду этого в городе организован ее подвоз. Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Ранее КП-Крым писала, по каким адресам краны будут сухими. Ограничения будут действовать до 13.00 часов 26 августа.

Подвоз воды организован по адресам:

- улица С.Ценского/улица Турецкая 09.00-11.00;

- улица Самокиша/улица Севастопольская 09.00-11-00;

- улица Крылова/улица Футболистов + Садик 09.00-11.00;

- улица Батурина, 58 11.30-13.30;

- улица Красноармейская/улица Чехова 11.30-13.30;

- улица Чехова/улица Полигонная 11.30-13.30;

- улица Крылова/улица Красноармейская 14.00-16.00;

- улица Козлова/улица Караимская 14.00-16.00;

- улица Жидкова, 76 14.00-16.00;

- улица С.Ценского/улица Турецкая 16.30-17.30;

- улица Самокиша/улица Севастопольская 16.30-17.30;

- улица Крылова/улица Футболистов 16.30-17.30;

- улица Чехова/улица Полигонная 18.00-19.00;

- улица Батурина, 58 18.00-19.00;

- улица Козлова/улица Караимская 18.00-19.00.

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