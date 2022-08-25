Аэропорт «Симферополь» получит 577 миллионов рублей на сохранение инфраструктуры

Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Симферопольский аэропорт получит государственную субсидию в размере более 577,4 миллиона рублей. Средства будут выделены из резервного фонда Правительства РФ.

- Такое решение принято по результатам отбора получателей субсидии - 11 аэропортов центральных и южных регионов страны, полеты в которые временно ограничены, - цитирует Крымская газета главу Республики Крым Сергея Аксенова.

По его словам, финансовая помощь будет оказана, чтобы сохранить инфраструктуру воздушной гавани и ее персонал.

Напомним, аэропорт «Симферополь» временно приостановил работу 24 февраля в связи с началом спецоперации. С тех пор запрет на полеты неоднократно продлевали. Беспилотная зона над Крымом продлится как минимум до 29 августа.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50