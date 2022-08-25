Фото: simadm.ru

В Симферополе приняли проект схемы теплоснабжения на 2022-2031 годы, сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на главу местной администрации Михаила Афанасьева.

- Вследствие стремительной застройки Симферополя, администрацией города в рамках муниципального контракта выполнены работы по актуализации схемы теплоснабжения <...>, которая была разработана в 2017 году, - отметил Афанасьев.

Отмечается, что сейчас износ теплосетей, состоящих на балансе ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», составляет порядка 80%, а износ сетей Симферопольской ТЭЦ - порядка 60%.

Новая схема предусматривает перспективное расположение сетей теплоснабжения и присоединение к ним новых потребителей. Кроме того, в ней теперь учитываются новые районы - «Крымская роза», «Город Мира», Пневматика (Жилой комплекс «Бавария»), ГРЭС, новый Аэропорт, многоквартирный дом на улице Толстого (район Гагаринского парка), микрорайон в районе улицы Луговая и многоквартирный домна улице Ковыльная.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50