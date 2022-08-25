17 сентября в WINEPARK пройдет масштабный ежегодный фестиваль сбора винограда

В программе будут перформансы, световое шоу барабанов, арт-пикник, гриль на открытом воздухе и яркие эмоции.

17 сентября на виноградниках в WINEPARK с потрясающим видом пройдет большой концерт, объединяющий разные музыкальные стили и направления. На площадки соберутся виноделы со всей России, артисты и музыканты.

Самой главной идеей создания WINEPARK является развитие винодельческой культуры страны и повышение интереса к российскому вину. Многофункциональная платформа парка призвана объединить в себе все самое интересное в мире виноделия, энотуризма и эногастрономии.

- С этой целью на территории WINEPARK будет работать Салон вин - место встречи виноделов, энологов, экспертов, журналистов и ценителей винной культуры. В рамках Салона на бесплатной круговой дегустации производители представят свои образцы и новинки, поделятся секретами и тенденциями современного виноделия. Среди участников ожидаются известные крымские производители: Павел Швец (UPPA Winery), Олег Репин, Alma Valley, Belmas, Инкерман, Усадьба Перовских, Новый свет, Золотая Балка, Бельбек и многие другие, - рассказывают организаторы фестиваля.

Гости смогут поучаствовать в сборе урожая, узнать о тонкостях работы винодела, как правильно обрабатывать лозу и какие грозди готовы к сбору. Музыкальная программа фестиваля будет включать коллективы из Москвы и Санкт-Петербурга: акапелла и битбокс группа Russian Acapella Band, джазовое трио EasyTone, участники шоу «Голос» и «Песни на ТНТ» SoldOut, кавер-группа Royal Dab. Хэдлайнером мероприятия станет диджей и композитор - Sasha Naiman, который впечатляет уникальным сочетанием живого вокала и авторских электронных треков. Также в программе: перформансы, световое шоу барабанов, арт-пикник, гриль на открытом воздухе и яркие эмоции.