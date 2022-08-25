Физкультурно-оздоровительный комплекс под Симферополем достроен на 65%

Фото: "Крым 24"

В селе Перово Симферопольского района продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. К настоящему дню объект готов на 65%.

- На данный момент на объекте проводится монтаж металлоконструкций, который планируется завершить в течение 10 дней. Обустраиваются подтрибунные помещения. Выполняются работы по штукатурке стен. Уже заказана электрика и сэндвич-панели на кровлю, - цитирует «Крым 24» председателя Симферопольского районного совета Галину Шабанову.

Она напомнила, что цена контракта составляет более 211 миллионов рублей. Объект намерены сдать в эксплуатацию в декабре текущего года.

Ранее сообщалось, что в Крыму построят новые спортивные объекты почти за 300 миллионов рублей. На появятся семь «умных» спортплощадок и два модульных спортзала.

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