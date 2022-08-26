Погода на 26 августа 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 32 градусов

В Алуште малооблачно, тепло до плюс 30 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

26 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение. В Севастополе и в южных районах Крыма актуальна чрезвычайная пожарная опасность.

- До конца недели сохранится жаркая погода, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре, отмечая, что погодой «командует» тропическая воздушная масса.

В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 30...32°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло до 30…32°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +25…+29°, восточный ветер 3-7 м/с. Ясно.

В Евпатории +24…30°, юго-западный ветер 5-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Керчи +25 …+28 °, восточный ветер 7-11 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Феодосии +24 …+28°, восточный ветер 6-10 м/с. Малооблачно, небольшой дождь.

В Черноморском +24…+29°, восточный ветер 5-14 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +24…+30°, скорость восточного ветра 5-10 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +22 …+27°, скорость восточного ветра 6-13 м/с. Переменная облачность, дождь. Вода в Черном море прогрелась до +23 …+27°.

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