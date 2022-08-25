Где в Симферополе отключат свет 26 августа 2022

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

26 августа отдельные районы Симферополя на несколько часов останутся без электричества. Перебои с подачей электроэнергии произойдут из-за ремонтных работ. Время «отключек» с 8.00 утра до 17.00 вечера.

Где не будет света в Симферополе:

- бульвар Ивана Франко, 6, 6А, 19;

- Евпаторийское шоссе, 3/1-39;

- переулки Евпаторийский, 8, 19; Персиковый/Евпаторийское шоссе; Персиковый, 2-18 , 1-17 ; Сторожевой, 3/4; Трамвайный, 14-38/13 , 21/2-41/6 ;

- улицы КИМ, 2-18 ; Хромченко, 10-22 , 7-21 ; Москалева, 1; Севастопольская, 70-72/7 , 72А; Хмельницкого, 16, 11-18/5 ; Большевика Попова, 5-7 ; Шполянской, 1; Вишневая, 38-62 , 39-63 ; Ростовская, 17; Камская, 2-8 , 1-3 ; Смольная, 13-21/2 ; Киевская, 135А; Лизы Чайкиной, 2/21-22 ; Шалфейная, 22/13-54/79 , 37-65 ; Ленинградская, 1-5 ; Тургенева, 4-36 , 3-13А; Фрунзе, 19-33 ; Мокроусова, 8-18 , 9-17 ; Тургенева/ Мокроусова, 16/17; Горького, 10/15; Героев Аджимушкая, 4, 3, 5.

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