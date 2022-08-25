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Общество25 августа 2022 15:34

В Севастополе запустили бот, которому можно жаловаться на подозрительных личностей

Вся информация будет в быстром доступе для всех силовых ведомств
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Это должно помочь спецслужбам оперативно реагировать на риски от диверсионной и подрывной опасности.

Это должно помочь спецслужбам оперативно реагировать на риски от диверсионной и подрывной опасности.

Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Департамент цифрового развития Севастополя создал чат-бота, куда жители города могут сообщать о подозрительных лицах и объектах, написал губернатор Михаил Развожаев у себя в Telegram-канале.

По мнению главы города, это должно помочь спецслужбам оперативно реагировать на риски от диверсионной и подрывной опасности.

- Телефоны горячих линий - это хорошо, но в современных реалиях чаще удобнее быстро скинуть фотографию и написать сообщение. Если видите что-то подозрительное - пишите и кидайте фотографии сюда, - отметил Развожаев.

В чат-бот можно кидать фотографии подозрительных личностей, информацию из сетей о сработавшей системе ПВО или тех, «кто поддерживает укрорейх». Вся информация будет в быстром доступе для всех силовых ведомств.