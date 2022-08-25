Директора школы в Крыму, где учащиеся высказались в поддержку Украины, уволили, но потом восстановили в должности

В школе поселка Черноморское после инцидента прошла проверка Фото: Иван ВИСЛОВ

Директора школы в поселке Черноморское в Крыму, где двое учащихся высказались в поддержку Украины, уволили, но потом восстановили в должности. Об этом КП-Крым сообщила заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «ЧСШ № 1 им. Н. Кудри» Ирина Дроган.

- Директора уже восстановили в должности, - сказала Дроган.

Напомним, после того, как двое старшеклассников записали видеоролик с поздравлением украинцев с Днем независимости и негативными высказываниями в адрес России, в школе прошла проверка. По ее итогам директора школы Татьяну Моисейченко, занимающую эту должность с 2011 года, было решено уволить, сообщила Главный специалист сектора по общему и дополнительному образованию, отдела образования, молодёжи и спорта администрации Черноморского района Анастасия Анищенко.

Однако родители учеников и коллеги встали на защиту директора и потребовали оставить Татьяну Моисейченко в должности.

Как стало известно КП-Крым, один из подростков, записавших видео, вместе с мамой приехал из Мариуполя. В школе в пгт. Черноморское мальчик отучился два месяца и выпустился после 9 класса. Девочка, которая также принимала участие в записи видеоролика,- местная жительница.

Ранее в Сети появилось видео, на котором школьник и его мама принесли публичные извинения за инцидент.

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