В Крыму ищут родственников потерявшей память женщины

Женщина находится в медучреждении. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Крым разместили новый пост, в котором идет речь о человеке, забывшем, где он живет.

- Помогите найти родственников. Неизвестная женщина (называет себя Джамбулатова Светлана Петровна), 63 года (1958 года рождения), - сообщили поисковики.

Уже 8 месяцев, с 4 января 2022 года она находится в медицинском учреждении города Севастополя.

Приметы неизвестной: 160 сантиметров рост, худощавое телосложение, седые волосы, серые глаза.

Если вы узнали человека на фотографии, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

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