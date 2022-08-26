Где в Симферополе не будет воды 26 августа

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По некоторым адресам в Симферополе 26 августа нет воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

- В связи с аварией на сетях холодного водоснабжения по адресу: г. Симферополь, ул. 1-й Конной Армии, 21 c 08.00 часов 26 августа 17.00 часов 26 августа будет ограничено водоснабжение (отклонение от графика) по адресам: улица 1-й Конной Армии, улица Сенная, улица Табачная, улица Днепровская, улица Аянская, улица Красных Зорь, а также прилегающие улицы и переулки, - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщалось ранее, еще на нескольких десятках улиц воды не будет до 13.00.

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