В Севастополе запускают ночные прогулки по Херсонесу Таврическому

Херсонес Таврический. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Севастополе известным во всем мире Херсонесом Таврическим можно будет полюбоваться не только при солнечном свете, но под звездным небом.

Расписание экскурсий. Фото: скриншот страницы Херсонес Таврический в Севастополе/VK

- Музей-заповедник дарит жителям и гостям Севастополя уникальную возможность отправиться на вечернюю прогулку по Херсонесу в сентябре, - сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Участникам ночной экскурсии расскажут о значении христианская вера в жизни двух государств Средневековья Византии и Руси. Напомнят историю крещения князя Владимира, ведь в Херсонесе, находится святыня - крещальная купель нашего народа.

Не забудут экскурсоводы посвятить и в тайны Херсонеса, стены которого когда-то давно штурмовали вражеские полчища.

Изюминкой станет прогулки станет мультимедийное представление, проецируемое прямо на оборонительные стены древнего города, которые в темноте служат огромным естественным экраном.

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