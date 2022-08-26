В Севастополе запускают ночные прогулки по Херсонесу Таврическому

Херсонес Таврический.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Севастополе известным во всем мире Херсонесом Таврическим можно будет полюбоваться не только при солнечном свете, но под звездным небом.
Расписание экскурсий. Фото: скриншот страницы Херсонес Таврический в Севастополе/VK
- Музей-заповедник дарит жителям и гостям Севастополя уникальную возможность отправиться на вечернюю прогулку по Херсонесу в сентябре, - сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».
Участникам ночной экскурсии расскажут о значении христианская вера в жизни двух государств Средневековья Византии и Руси. Напомнят историю крещения князя Владимира, ведь в Херсонесе, находится святыня - крещальная купель нашего народа.
Не забудут экскурсоводы посвятить и в тайны Херсонеса, стены которого когда-то давно штурмовали вражеские полчища.
Изюминкой станет прогулки станет мультимедийное представление, проецируемое прямо на оборонительные стены древнего города, которые в темноте служат огромным естественным экраном.
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