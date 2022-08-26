Фото: Сергей Аксенов/vk

155 лет назад в такие же августовские дни 1867 года в Крыму гостила группа американских граждан, прибывших на полуостров на пароходе «Квакер-Сити». В их числе был журналист Сэмюэль Клеменс. Позже он станет известен всему миру как Марк Твен.

- Сегодня негромкая, но очень символичная в свете современных российско-американских отношений дата. Понятно, что в те времена российская принадлежность Крыма была для США аксиомой. Страна еще помнила поддержку русскими американского народа в его борьбе за независимость и во время гражданской войны 1861-1865 годов. Свои впечатления о полуострове будущий великий писатель описывал в письмах, которые он отправлял в редакцию, они легли в основу книги «Простаки за границей, или Путь новых паломников», - написал глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем telegram-канале.

По его словам, Севастополь тогда еще не оправился от последствий Крымской войны, и Марк Твен писал, что «Помпея сохранилась куда лучше». Ялта и ее окрестности напомнили писателю Сьерра-Неваду. 26 августа путешественников принял император Александр II, который отдыхал в Ливадии. Марк Твен написал торжественное приветствие императору от имени американских гостей.

- Вот цитата: «Америка многим обязана России. Она является должником России во многих отношениях, и в особенности за неизменную дружбу в годы ее великих испытаний… Ни на минуту не сомневаемся, что благодарность России и ее государю живет и будет жить в сердцах американцев». Писатель ошибся. Благодарность давно улетучилась вместе с памятью, и сегодня его за такие слова наверняка объявили бы «агентом Кремля». Ну а Крым, как и во времена Марка Твена, является российским. И это придется признать всем, в том числе США, - заключил Аксенов.

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