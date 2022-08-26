В Крыму 26 августа ожидаются сильные грозовые дожди с градом

В пятницу в Крыму ожидаются обильные дожди Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму 26 августа ожидаются сильный дождь с градом и грозы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым со ссылкой на Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- 26 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду, - говорится в сообщении.

Гостей и жителей полуострова предупреждают, что во время непогоды возможны ЧС, связанные с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, рост количества ДТП, нарушения транспортного сообщения. Кроме того, есть риск подтопления некоторых территорий.

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