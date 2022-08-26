После аварии с рейсовым автобусом в Феодосии возбуждено уголовное дело

Фото: МВД по РК

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Феодосии, в котором пострадали пешеходы. Об том сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Напомним, инцидент произошел вчера, 25 августа, около 19.20. Водитель автобуса Kia Granbird, двигающийся по маршруту Евпатория - Краснодар, протаранил забор и въехал в остановку для пассажиров. По данным МВД, три пешехода получили травмы различной степени тяжести, еще одному была оказана разовая медицинская помощь. Уточняется, что во время аварии водитель автобуса был трезв.

- Сотрудниками ГИБДД составлены административные протоколы по части 1 статьи 11.23 и части 1 статьи 12.5 КоАП РФ. В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела назначен ряд экспертиз, проводятся необходимые следственные действия, - говорится в сообщении.

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