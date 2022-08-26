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Происшествия26 августа 2022 10:56

Главбуха «Крымской железной дороги» ждет суд за воровство 10,5 миллиона рублей

Ей может грозить до 10 лет лишения свободы
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Главбух «Крымской железной дороги» незаконно начислила себе 10,5 миллиона рублей зарплаты

Главбух «Крымской железной дороги» незаконно начислила себе 10,5 миллиона рублей зарплаты

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Главбух «Крымской железной дороги» попалась на хищении денежных средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

- Должностное лицо ФГУП в 2015 году незаконно увеличила свой должностной оклад, в результате чего ей были необоснованно начислены в виде заработной платы денежные средства в сумме 10,5 миллиона рублей, - говорится в сообщении.

Женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Ведется расследование уголовного дела.

Ранее сообщалось, что экс-гендиректора «Крымской железной дороги» будут судить за растрату 40 миллионов рублей. Он распорядился начать ремонт на грузовых платформах без проектно-сметной документации. Учитывая, что за законностью выполнения работ никто не следил, платформы теперь находятся в ограничено-работоспособном состоянии.

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