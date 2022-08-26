Главбуха «Крымской железной дороги» ждет суд за воровство 10,5 миллиона рублей

Главбух «Крымской железной дороги» незаконно начислила себе 10,5 миллиона рублей зарплаты Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Главбух «Крымской железной дороги» попалась на хищении денежных средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

- Должностное лицо ФГУП в 2015 году незаконно увеличила свой должностной оклад, в результате чего ей были необоснованно начислены в виде заработной платы денежные средства в сумме 10,5 миллиона рублей, - говорится в сообщении.

Женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Ведется расследование уголовного дела.

Ранее сообщалось, что экс-гендиректора «Крымской железной дороги» будут судить за растрату 40 миллионов рублей. Он распорядился начать ремонт на грузовых платформах без проектно-сметной документации. Учитывая, что за законностью выполнения работ никто не следил, платформы теперь находятся в ограничено-работоспособном состоянии.

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