В Симферополе торжественно встретили ковчег со святыми мощами преподобного Сергия Радонежского

Фото: Сергей Аксенов/tg

Сегодня, 26 августа, в Александро-Невском кафедральном соборе крымской столицы прошла торжественная встреча ковчега со святыми мощами преподобного Сергия Радонежского.

Фото: Сергей Аксенов/tg

- Состоялся крестный ход и молебен в честь прибытия на крымскую землю величайшей святыни - ковчега с мощами преподобного Сергия Радонежского, - написал глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем telegram-канале.

Напомним, 27 августа ковчег будут встречать в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе.

Ранее сообщалось, что в Севастополе запускают ночные прогулки по Херсонесу. Таврическому Экскурсии будут проходить с девяти вечера.

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