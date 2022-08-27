В Севастополе нашли античный водопровод

Крепость Чембало.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Севастополе есть удивительная бухта Балаклава, которая сама по себе очень хороша, а крепость Чембало и вовсе вызывает только восхищение.
Древнее сооружение изучают археологи, и оно в обмен на внимание, весьма охотно делится своими секретами, которым по несколько сот лет.
Археологи изучают историческое сооружение. Фото: Херсонес Таврический/Tg
- В крепости Чембало нашли водопровод, которым пользовались генуэзцы. Вода собиралась после дождей в колодце и затем поступала в трубы. Работают специалисты Эрмитажа совместно с сотрудниками Херсонеса Таврического, - такое сообщение появилось в телеграм-канале музея-заповедника «Херсонес Таврический».
Так выглядит водопровод, которым пользовались генуэзцы. Фото: Херсонес Таврический/Tg
Остается только ждать новых интересных находок, а в будущее и открытия Чембало, как цивилизованного музея под открытым небом, где можно не только прогуляться и полюбоваться окрестностями, но и на месте получить исчерпывающую информацию об истории уникального объекта.
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