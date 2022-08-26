В Балаклаве трое пьяных хулиганов пытались попасть в подземный музей лодок

Фото: пресс-служба Росгвардии по Республики Крым и городу Севастополю

Росгвардейцы задержаны трое пьяных мужчин на территории Балаклавского подземного музейного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Республики Крым и городу Севастополю

- К прибывшим по «тревожному» сигналу правоохранителям обратился охранник музея. Он пояснил, что трое изрядно выпивших мужчин попытались доехать до музея на бесплатном автобусе, который доставляет экскурсантов, - говорится в сообщении.

В салоне автобуса хулиганы отказались предоставить билеты на посещение музея, которых у них скорее всего и не было, и развязали конфликт с водителем. До драки дело не дошло - в ситуацию вмешался охранник, который вызвал на подмогу патрульных.

Прибывшие на местно росгвардейцы задержали двоих 39-летних местных жителей и их 40-летнего знакомого. Как оказалось, один из них ранее привлекался к уголовной ответственности. Всех троих направили в отдел полиции по Балаклавскому району Севастополя.

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