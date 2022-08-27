Погода на 27 августа 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 32 градусов

Отдыхая на пляже, нужно соблюдать правила безопасности. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение. В Севастополе и в южных районах Крыма актуальна чрезвычайная пожарная опасность.

- В последние дни уходящего лета полуостров по-прежнему будет находится во власти тропической воздушной массы, сохранится жаркая погода. Без осадков, лишь в субботу в отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза, температура воздуха 29...31°. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Днем тепло 30…32°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +25…+29°, юго-западный ветер 2-7 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +24…27°, юго-западный ветер 5-7 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +25 …+28 °, юго-западный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +24 …+29°, юго-западный ветер 2-9 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +24…+27°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Джанкое +22…+32°, скорость южного ветра 2-5 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +23 …+28°, скорость восточного ветра 6-13 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

Вода в Черном море прогрелась до +22 …+27°.

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