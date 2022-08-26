В Феодосии мать четверых детей получила условный срок за махинации с маткапиталом

За махинации с материнским капиталом жительница Феодосии получила условный срок Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Суд в Феодосии приговорил 38-летнюю мать четверых детей к одному году условно за махинации с материнским капиталом.

Как пишет КИА со ссылкой на Феодосийский городской суд, в ноябре 2019 года женщина получила в Пенсионном Фонде Государственный сертификат на маткапитал в размере 450 тысяч рублей после рождения второго ребенка.

В мошеннической схеме по обналичиванию сертификата крымчанке кто-то подсобил, однако следствие пока не установило личность тайного помощника. Именно он подготовил доверенность от имени женщины на приобретение участка и документов о ее вступлении пайщиком в кооператив, а также получении ею займа на возведение дома. На основании фиктивного договора, якобы заемные денежные средства были получены посторонним лицом на основании ранее выданной женщиной доверенности.

- В конце декабря 2019 года феодосийка обратилась в пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, в котором указала заведомо ложные сведения о намерении улучшения жилищных условий с просьбой направить средства маткапитала на погашение основного долга и уплаты процентов по займу, денежные средства по которому фактически не получала, - говорится в сообщении.

В конце января 2020 года заявление было удовлетворено и на счет потребительского кооператива из федерального бюджета поступило 453 тысячи 026 рублей.

На следующий день, кредитным кооперативом на счет получательницы социальных выплат перечислены денежные средства в сумме 241 тысяча 178 рублей, которые были ею потрачены на бытовые нужды, но никак не на цели, связанные с улучшением жилищных условий.

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