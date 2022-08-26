В Джанкойском районе к концу года построят 10 фельдшерско-акушерских пунктов

Фото: rk.gov.ru

В Джанкойском районе к концу года завершат строительство 10 фельдшерско-акушерских пунктов, а также капитальный ремонт двух врачебных амбулаторий.

- Строительство ФАПов в селах Майское, Новая Жизнь, Новопавловка, Новостепное, Константиновка, Дмитриевка, Низинное, Комсомольское, Овощное и Находка завершено на 70%, - цитирует Крымская газета замминистра здравоохранения Республики Крым Ольгу Растригину.

По ее словам, модульные здания уже возведены, также выполнена их внутренняя отделка, подготовлены инженерные сети. Сейчас занимаются благоустройством прилегающих территорий. Далее - оснащение ФАПов мебелью и оборудованием.

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