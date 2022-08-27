В Крыму ищут 32-летнего мужчину с карими глазами

Сергей Уточкин. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети новую ориентировку.

- Пропал Уточкин Сергей Геннадьевич 32 года (1990 года рождения), город Евпатория – город Анапа, Краснодарский край, - сообщают волонтеры.

Родные и близкие мужчины с 29 июля 2022 года ничего не знают о его судьбе – где он, что с ним.

Приметы пропавшего: 175 сантиметров рост, нормальное телосложение, русые волосы и карие глаза.

Если вы видели этого человека - звоните на горячую линию отряда 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный)

Напоминаем, что на полуострове продолжаются поиски 15-летней Елизаветы Полиянской.

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