В Крыму разыскивают жительницу Подмосковья на синем Киа Рио

Валентина Язынина. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края просит гостей и жителей Крыма помочь найти человека.

- Пропала Язынина Валентина Валентиновна, 62 года, город Протвино, Московская область - Республика Крым. Может находиться и в Краснодарском крае, – сообщили волонтеры.

Пожилая женщина 26 августа 2022 года уехала на синем автомобиле Киа Рио. И с тех пор близкие ничего не знают о ее судьбе.

Приметы пропавшей: 170 сантиметров рост, плотное телосложение, волосы светло-русые с проседью волосы и голубые глаза.

Огромная просьба ко всем, кто знает о местонахождении Валентины Языниной, позвонить на горячую линию поискового отряда: 8 (800) 700 5452 (звонок бесплатный).

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